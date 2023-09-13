حركة المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء قرار استبدال المجلس البلدي في نابلس

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية، وزير الحكم المحلي والحكومة إلى الاستجابة لمطالب أهالي مدينة نابلس والغاء قرار استبدال المجلس البلدي المنتخب ديمقراطيا بمجلس معين.وأكدت المبادرة أن الحفاظ على المجلس المنتخب لا يتعارض مع استكمال جميع خطوات التحقيق والمحاسبة على الحادث المؤسف الذي راح ضحيته اثنان من مواطني المدينة العاملين لدى البلدية، وتوفير الاسناد المادي و المجتمعي لعائلات الضحايا.وأكدت المبادرة الوطنية على أهمية الاستناد دوما في تشكيل المجالس البلدية لحق المواطنين في اختيار مجالسهم عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة .