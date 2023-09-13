المبعوث الدولي للسودان يستقيل من منصبه

رام الله - دنيا الوطنأعلن المبعوث الدولي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، عزمه الاستقالة من منصبه، في الوقت الذي لا يزال البلد يرزح تحت وطأة معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.جاء إعلان فولكر بيرتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.وقال بيرتس مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "ممتن للفرصة التي منحني إياها الأمين العام وعلى ثقته بي، لكني طلبت منه إعفائي من هذه المهمة".وحذر من أن الصراع في السودان قد ينزلق نحو حرب أهلية شاملة، مع دخول الصراع شهره الخامس.