شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يبحث آليات العمل المشترك مع الشؤون المدنية بغزة

اتحاد المقاولين يبحث آليات العمل المشترك مع الشؤون المدنية بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة، سهيل السقا، خلال استقباله وفد من هيئة الشؤون المدنية بغزة بمقر الاتحاد بغزة، اليات العمل المشترك، اضافة لجملة التحديات التي تواجه شركات المقاولات، وسبل دعمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها.

وشارك في اللقاء إلى جانب السقا أمين سر الاتحاد هاشم سكيك، وامين الصندوق حسين شنن وعضو مجلس الإدارة عارف ابو عودة.

واستقبل نقيب المقاولين، مساء اليوم الاربعاء، رئيس هيئة الشؤون المدنية بغزة اياد نصر والوفد المرافق له، لتهنئة المجلس الجديد المنتخب.

وأكد نصر في حديثه لمجلس إدارة الاتحاد، بأن أبواب الشؤون المدنية مفتوحة لمزيد من التعاون والعمل المشترك بما يخدم المقاول الفلسطيني ويساهم في خلق بيئة عمل أفضل للجميع.

ونقل نصر تأكيدات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للاتحاد، بأنهم منفتحين على مزيد من التعاون والعمل المشترك بما يحقق نجاح المجلس الجديد في تحقيق أهدافه وخدمة جميع المقاولين دون تمييز.

وأشاد نقيب المقاولين بالدور والخدمات الكبيرة التي تقدمها هيئة الشؤون المدنية، مشيرا إلى ضرورة معالجة ملفات المنع الأمني للمقاولين الفاعلين والذين لديهم أعمال خارج غزة، والضغط على الاحتلال لمعالجة ملفاتهم.

ونقل السقا في ختام اللقاء، شكر مجلس إدارة الاتحاد لوزارة الشؤون المدنية وعلى رأسها الوزير الشيخ، على كل ما يقومون به لخدمة القطاع الخاص والمقاولين، متمنيا مزيدا من العمل والتعاون المشترك.

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