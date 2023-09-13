وزير خارجية بريطانيا يزور مخيم الجلزون قرب رام لله ويقدم دعم إضافي لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الخارجية البريطاني النائب جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، مخيم الجلزون للاجئين، بالقرب من رام الله، في أول زيارة رسمية له إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.والتقى كليفرلي بالمفوض العام لـ (اونروا) فيليب لازاريني، الذي أطلعه على قضايا الحماية الرئيسية التي يواجهها لاجئو فلسطين في المخيم وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية وعمل الوكالة بما في ذلك الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة.كما التقى الوزير البريطاني مع أعضاء البرلمان الطلابي لـ (أونروا) حيث تحدث الطلبة عن دورهم في المدارس ومع المجتمعات المحلية.وقال كليفرلي: "خلال زيارتي لمخيم الجلزون للاجئين اليوم، رأيت بنفسي تأثير عمل الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويساعد التمويل البريطاني في دعم الملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة من خلال توفير الرعاية الصحية الحيوية".وفي الشهر الماضي، تلقت الأونروا مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (12.461 مليون دولار) من المملكة المتحدة لصالح "الموازنة البرامجية" للوكالة، والتي تعد ضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والرواتب للعاملين والموظفين في الخطوط الأمامية.وأعلن الوزير البريطاني عن تقديم مبلغ إضافي لدعم وكالة (اونروا) يقدر ب10 ملايين دولار لدعم خدمات الوكالة الأساسية في الفترة التي تسبق انعقاد الاجتاع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.بدوره، قال لازاريني : " أنا ممتن للتمويلي الإضافي الذي تقدمه المملكة المتحدة، مما يعيد التأكيد على الشراكة الوثيقة المستمرة منذ عقود بين المملكة المتحدة والأونروا".وأضاف "إن خدمات الوكالة، بما في ذلك تقديم التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للتحديات غير المسبوقة التي يواجهها لاجئو فلسطين".