إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.وأفادت وزاة الصحة بغزة، بأن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق غزة، إضافة إلى آخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.كما جاءت المظاهرات بالتزامن مع الفعالية التي دعت لها الفصائل بغزة، لإحياء الذكرى السنوية للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.