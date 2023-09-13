اشتية يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان.وأكد اشتية روح الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله مع فلسطين، مثمنا موقف أوروبا الثابت الداعم لحل الدولتين، والإيمان والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدل والسلام وحقوق الانسان.وعبر رئيس الوزراء عن تقديم كافة التسهيلات لعمل الممثل الأوروبي بما يساهم في تعزيز الحوار الأوروبي الفلسطيني على كافة المستويات، والتنسيق الكامل لأوجه الدعم الأوروبي لأجندة التنمية وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية.وأشار اشتية إلى أهمية العمل بشكل فعال للضغط على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، كونها قضية وجودية لمستقبل فلسطين وشعبنا.