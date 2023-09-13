بمشاركة فلسطينية فاعلة: اختتام اجتماعات مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية

رام الله - دنيا الوطناختتمت المنظمة العربية للتربية، أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأمناء، الذي عقد على مدار يومين في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، باستضافة اتحاد معلمي كردستان، ورئاسة رئيس المنظمة جمال الحسامي، ومشاركة الامين العام المساعد لشؤون التنظيم والتدريب، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين/بيت الشعب، وائل نظيف.وقال نظيف ان الاجتماع ناقش تطورات إشهار المنظمة في جامعة الدول العربية، وتفعيل المجلة الفصلية للمنظمة والتي تعبر عن نشاطات وانجازات النقابات.وزار وفد فلسطين المشارك، قنصلية فلسطين، والتقى قنصل فلسطين نظمي الحزوري، الذي رحب بوفد المنظمة، وتم توقيع نداء (لأجل فلسطين)، كما استمع الوفد من القنصل إلى شرح الأوضاع الفلسطينية واللبنانية.وقام الوفد بعدة زيارات ولقاءات مع مؤسسات تربوية حكومية وأهلية، حيث زار وزارة التربية والتعليم والتقى بالوزير الان سعيد، الذي رحب بوفد المنظمة، وشكر زيارته، وجهود اتحاد معلمي كردستان على استضافة هذا الاجتماع.وأطلع الوزير، الوفد على أوضاع التربية والتعليم في اقليم كروستان العراق والنهضة التي واكبت التعليم في المدارس من مرحلة الروضة حتى الثانوية. وسعي الوزارة على النهوض بالمنهاج وطرق التدريس وتطوير الموارد البشرية واساليب التقييم.