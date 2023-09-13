الاحتلال يتخذ إجراءات جديدة بسبب المخاوف من وقوع عمليات

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن الجيش والشرطة اتخذا استعدادات جديدة بالتزامن مع الأعياد اليهودية منتصف الشهر الجاري، بسبب المخاوف من وقوع عمليات.وقالت القناة، إن الشرطة الإسرائيلية ولأول مرة ستنشر رجل أمن مسلح في كل كنيس في القدس بسبب المخاوف من وقوع عمليات فلسطينية هناك.وأضافت أن هذا يأتي في إطار إعلان الشرطة تعزيز قواتها في الأماكن المزدحمة وفي الأماكن المقدسة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشف سابقاً، عن ارتفاع نطاق الإنذارات بنوايا تنفيذ العمليات في الضفة الغربية قبيل ما يسمى بعيد "رأس السنة اليهودية".