الملك عبد الله الثاني يؤكد وقوف الأردن بجانب ليبيا بعد الإعصار

يشار إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية، قامت بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.



