الملك عبد الله الثاني يؤكد وقوف الأردن بجانب ليبيا بعد الإعصار
عبر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء.
وجدد العاهل الأردني، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا وشعبها بهذا المصاب الأليم، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وفق ما نقل موقع (المملكة).
يشار إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية، قامت بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.
وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة تتكون من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها للمناطق المتأثرة بالإعصار كافة والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.
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