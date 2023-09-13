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لجنة أردنية سعودية لمتابعة تطوير الحدود بين البلدين

لجنة أردنية سعودية لمتابعة تطوير الحدود بين البلدين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق الأردن والمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين من البلدين تقوم بعقد لقاءات دورية لمتابعة كافة الحيثيات التي تتعلق بتطوير الحدود بين الجانبين وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمامهم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

واستعرض الفراية خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بقيادة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا على التواصل المستمر بين كافة الجهات بين البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وهنأ الفراية وزارة الحج والعمرة السعودية بالنجاح الكبير والاستثنائي التي حققته خلال استضافتها لحجاج بيت الله هذا العام رغم الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة وما يتبعها من إجراءات لغايات تسهيل حركتهم وحفظ أمنهم باعتبار هذا النجاح هو للعرب جميعا.

وأكّد حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية وخاصة الأمور المتعلقة بالمعابر الحدودية والتحديات التي تواجهها بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام، من الحجاج الأردنيين والفلسطينيين ومناطق 48 وبعض الجنسيات الأخرى.

وشدد الفراية على حرص الأردن الشديد بحفظ الأمن على كل المعابر الحدودية مع كافة دول الجوار وعدم السماح لمهربي المخدرات والأسلحة خاصة من الجانب السوري بإدخال أي ممنوعات للأردن أو دولة أخرى.

 وأشار إلى التنسيق النوعي والمستمر مع الجانب السعودي على المنافذ الحدودية الثلاث التي تربط بين البلدين لمنع أي عملية تهريب وإدخال المخدرات إلى الخليج العربي.

من جهته، أعرب الربيعة، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات الأردنية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج، مؤكدا حرص السعودية على تقديم كل ما هو مميز للحجاج الأردنيين وحل المشكلات التي تواجههم.

وتحدث الربيعة حول الجهود الأردنية المميزة بحفظ الأمن على الحدود وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والأسلحة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال التصدي للمهربين الذين أصبحوا يستعملون وسائل حديثة ومتطورة في عمليات التهريب.

وحضر اللقاء السفير السعودي في عمّان نايف بن بندر السيدري وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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