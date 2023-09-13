الغرفة التجارية بغزة تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا



وأكد أبو رمضان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية لا سيما وأن قطاع غزة يمثل البوابة الجنوبية لفلسطين والأقرب للطريق البري القاهرة-كيب تاون الدولي، الذي يربط شمال إفريقيا بجنوبها ويختصر زمن الشحن براً إلى بضعة أيام فقط مما يزيد حجم التبادل التجاري ويساهم بالتنمية الشاملة.



من جانبه عبر سعادة سفير جنوب أفريقيا عن سعادته بالالتقاء برئيس الغرفة التجارية بغزة، مؤكداً على العلاقة التاريخية بين البلدين، وحرص بلاده لتدعيم وتعزيز التعاون والعلاقات ليس فقط بالدعم المعنوي ولكن أيضاً بالتعاون الاقتصادي الحقيقي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



وتم خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون المشترك الممكنة مثل تعزيز الصادرات والواردات والخدمات بين الجانبين وكذلك أوجه الاستثمار المشترك في الزراعة والصناعة، إلى جانب مناقشة إنشاء لجنة رجال أعمال مشتركة بين فلسطين وجنوب إفريقيا.



تأتي دعوة سفير جنوب افريقيا لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في إطار التمهيد لزيارة وزير خارجية جنوب إفريقيا إلى فلسطين في الثلث الأول من الشهر القادم.







رام الله - دنيا الوطنبحثت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم سُبل تعزيز التعاون التجاري وتدعيم العلاقات التجارية مع جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان مع سعادة سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين شون باينيفيلدت بمقر السفارة برام الله.بدوره أشاد م. عائد أبو رمضان بالعلاقات الثنائية التاريخية بين جنوب أفريقيا وفلسطين، والدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، شاكراً دعوة سفير جنوب افريقيا له لعقد اجتماع خاص لتعزيز أوجه وفرص التعاون بين جنوب أفريقيا وفلسطين.