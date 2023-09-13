شؤون فلسطينية

بالذكرى الـ 30 على توقيع اتفاقية أوسلو.. 22 أسيرًا من القدامى معتقلون قبل الاتفاقية

بالذكرى الـ 30 على توقيع اتفاقية أوسلو.. 22 أسيرًا من القدامى معتقلون قبل الاتفاقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن 22 أسيرًا من القدامى ما زالوا معتقلون منذ ما قبل توقيع الاتفاقية أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، إلى جانبهم 11 أسيرًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأفرج عنهم في الصفقة، وأعيد اعتقالهم عام 2014.

وأضاف في بيان له: اليوم يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، و170 طفلًا، و1264 معتقلًا إداريًا، علمًا فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد (559) أسيراً، وأعلاهم حكمٍ الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

كما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين (11) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام 2022، إضافة إلى الأسير ناصر
أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول 2022، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في الـ2 من أيار 2023.

ونذكّر بالأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993:

1.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985

2.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986

3.وليد دقة معتقل منذ عام 1986

4.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986

5.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986

6.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986

7.محمد داوود معتقل منذ عام 1987

8.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988

9.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988

10.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989

11.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992

12.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992

13.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992

14.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992

15.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992

16.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992

17.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993

18.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993

19.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993

20.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993

21.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993

22.علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993

 (11) أسيرًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأفرج عنهم في الصفقة، وأعيد اعتقالهم عام 2014

1.الأسير القائد نائل البرغوثي، اُعتقل لأول مرة عام 1978 وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

2.الأسير علاء البازيان، اُعتقل عام 1979 لأول مرة، وأفرج عنه عام 1985، ثم أعيد اعتقاله عام 1986، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

3.الأسير سامر المحروم، اُعتقل لأول مرة عام 1986، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

4.الأسير ناصر عبد ربه، اُعتقل لأول مرة عام 1988، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

5. الأسير جمال ابو صالح، اُعتقل لأول مرة عام 1988، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

6. الأسير نضال زلوم، اُعتقل لأول مرة عام 1989، حرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

7. الأسير مجدي العجولي، اُعتقل لأول مرة عام 1988، واُعيد اعتقاله عام 1989، وحكم عليه بالمؤبد وأفرج عنه عام 2011، واُعيد اعتقاله عام 2014.

8.الأسير عبد المنعم طعمه، اُعتقل لأول مرة 1989، حرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

9. الأسير عايد خليل، اُعتقل لأول مرة عام 1989، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

10.الأسير عدنان مراغة، اُعتقل لأول مرة عام 1990، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

11.الأسير طه الشخشير، اُعتقل لأول مرة عام 1992، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

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