محكمة بداية قلقيلية تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي هيثم غنام حكما بإدانة المتهم (و،ش) عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.