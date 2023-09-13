من قرية واحدة.. وفاة 74 مصرياً جراء إعصار دانيال في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 74 مصرياً من قرية واحدة، مصرعهم، جراء الإعصار"دانيال" الذي ضرب مدينة درنة، شرق ليبيا، وخلّف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.وعمّ الحزن في قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف المصرية، عقب ورود أنباء عن وفاة عشرات الأشخاص من أبناء القرية في إعصار دانيال.وكشف عبد الباسط عبد الصمد عبد السلام، شيخ البلد بقرية الشريف، وأحد أقارب ضحايا الإعصار، في تصريحات لـ(القاهرة 24)، وفاة 74 شاباً من أبناء عمومته، وذلك جراء تداعيات إعصار ليبيا.وأكد عبد الباسط، أنه من بين الضحايا "أشقاء وأبناء عمومة، وجميعهم من عائلة واحدة"، لافتاً إلى أنه يتم في الوقت الحالي إنهاء الإجراءات الخاصة بعودة الجثامين، واستلامها من ذويهم لدفنها بمسقط رأسهم في مركز ببا بمحافظة بني سويف.وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثماناً للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن "الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم".