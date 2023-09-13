دويكات: السلطة الوطنية لم تتسلم أي أجهزة أو معدات من خلال سلطات الاحتلال

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت تفاصيل جديدة عما وصفتها صفقة الأسلحة والمركبات التي تم نقلها بموافقة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت: بحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها M-16 موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حكومته نفذت قراراً اتخذته حكومة بينت لبيد، بنقل عربات مدرعة للسلطة الفلسطينية.





وأضاف: "منذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي سلاح، ولو حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية، ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الدفاع بيني غانتس (في حكومة بينيت-لابيد) في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة، هذا ما فعلناه".





وتابع نتنياهو: "لا دروع، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك من الجيد أن نكشف هذه الكذبة"، وفق تعبيره.





كما قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إنه سمع "تقارير كاذبة" حول نقل الأسلحة للسلطة.





وأوضح وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "منذ توليت منصبي وزيرا للدفاع، لم أوافق ولم أقم بنقل أسلحة أو معدات إلى السلطة الفلسطينية، وأي محاولة لتقديم الأمور بطريقة مختلفة هي كذب صارخ"، وفق تعبيره.





في السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مقربين من وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريش، والذي يحمل منصباً إضافياً -وزير داخل وزارة الجيش وهو المسؤول عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في مناطق السلطة، بأنه غاضب كونه لم يكن على علم بخطوة نقل الأسلحة للسلطة.



