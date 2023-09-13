شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة فلسطينيات ورشة عمل خاصة لمنسقي الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي؛ لبحث ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين للعام 2024م.

وتخلل الورشة التي عُقدت على مدار يومين، تقييم للدوري السابق، والتحضير للدوري المقبل، إضافةً لبحث آليات تطوير الدوري وإشراك أكبر عدد ممكن فيه من طلبة ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

بدوره، أشار رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن هودلي إلى أهمية هذا البرنامج في تنمية ثقافة الحوار وتعزيز قيم الديمقراطية وتقبل الآخر لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي.

من جانبها، أوضحت مدير عام مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين فلسطينيات ووزارة التعليم العالي، وبانخراطٍ كاملٍ للجامعات المشاركة في برنامج "مناظرات فلسطين".

واتفق الحضور على تنفيذ البرنامج خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024م؛ بمشاركة 18 مؤسسة تعليم عالٍ في شطري الوطن.

يُذكر أن برنامج مناظرات فلسطين يُنفَّذ ضمن اتفاقية التعاون المُوقَّعة مع وزارة التعليم العالي منذ العام 2017م، إذ يُعقد في كل عام بالشراكة مع 10 جامعات في الضفة الغربية وثماني جامعات في قطاع غزة.

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