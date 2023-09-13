شؤون فلسطينية

تأجيل جلسته حتى الأربعاء المقبل.. الوضع الصحيّ والنفسيّ للأسير مناصرة يتفاقم

تأجيل جلسته حتى الأربعاء المقبل.. الوضع الصحيّ والنفسيّ للأسير مناصرة يتفاقم
الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي خالد زبارقة، إنّ المحكمة الإسرائيلية في سجن (الرملة) قررت تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر في أمر تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة وذلك حتّى 20 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح زبارقة أنّ الجلسة عقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، وإلى جانبه المحاميان ناريمان الزعبي، وعدي منصور من مركز عدالة، وكذلك بحضور عائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلي عن قنصليات وسفارات أجنبية.

وفي بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد للجلسة، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضار أحمد لاحقًا.

وبحسب المحامي زبارقة، فإن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءًا، مقارنة مع الشهور الماضية.

وأكّد زبارقة أنّ استمرار احتجاز أحمد في العزل الإنفراديّ، جريمة، وطالب بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل إنقاذه والإفراج عنه.

يشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير مناصرة منذ نحو عامين في ظروف قاسية وصعبة، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، والجهود القانونية التي بذلت على مدار الفترة الماضية، في سبيل الإفراج عنه.

نادي الأسير يستعرض أبرز المعلومات عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة

ولد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.

قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

 في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.

في تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة

لاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

قبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا.

عقدت للأسير أحمد مناصرة خلال العام المنصرم عدة جلسات محاكم، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه  "كملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه، وتواصل إدارة السجون عزله إنفراديا، منذ شهر تشرين الأول 2021، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير.

وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه بمشاركة العديد من الأخصائيين النفسيين في العام ومؤسسات دولية.

أخبار ذات صلة

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

الحركة الأسيرة تجري حوارات مكثفة للتشاور بشأن ردود الاحتلال حول قضية الزيارات

الحركة الأسيرة تجري حوارات مكثفة للتشاور بشأن ردود الاحتلال حول قضية الزيارات

&quot;التعليم العالي&quot; ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين

تأجيل جلسته حتى الأربعاء المقبل.. الوضع الصحيّ والنفسيّ للأسير مناصرة يتفاقم

تأجيل جلسته حتى الأربعاء المقبل.. الوضع الصحيّ والنفسيّ للأسير مناصرة يتفاقم

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة

بلدية غزة: نتوقع أن يشهد فصل الشتاء المقبل تطورات غير اعتيادية

بلدية غزة: نتوقع أن يشهد فصل الشتاء المقبل تطورات غير اعتيادية

وزير الثقافة: &quot;بيان العار&quot; خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

وزير الثقافة: "بيان العار" خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

الحركة الأسيرة تجري حوارات مكثفة للتشاور بشأن ردود الاحتلال حول قضية الزيارات

الحركة الأسيرة تجري حوارات مكثفة للتشاور بشأن ردود الاحتلال حول قضية الزيارات

&quot;التعليم العالي&quot; ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" ومؤسسة فلسطينيات تبحثان ترتيبات إطلاق دوري مناظرات فلسطين

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة

وزير الثقافة: &quot;بيان العار&quot; خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

وزير الثقافة: "بيان العار" خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

القدس: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

القدس: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

فارس يطالب المجتمع الدولي التدخل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وإنقاذ حياته

فارس يطالب المجتمع الدولي التدخل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وإنقاذ حياته

منوعات

عبير صبري تتصدّر الترند بفستان من قطعتين والجمهور يغازلها

عبير صبري تتصدّر الترند بفستان من قطعتين والجمهور يغازلها

هل طُردت دنيا بطمة أثناء توزيعها مساعدات في المغرب؟

هل طُردت دنيا بطمة أثناء توزيعها مساعدات في المغرب؟

فيديو: أكرم حسني يتحدث حول حياته الشخصية بعد انفصاله عن زوجته

فيديو: أكرم حسني يتحدث حول حياته الشخصية بعد انفصاله عن زوجته

كيف علّقت شمس الكويتية على قرار حظر النقاب في مصر؟

كيف علّقت شمس الكويتية على قرار حظر النقاب في مصر؟

كنزي عمرو دياب تثير الجدل عقب احتفالها بطريقة جريئة مع حبيبها بالطائرة

كنزي عمرو دياب تثير الجدل عقب احتفالها بطريقة جريئة مع حبيبها بالطائرة

للمرة الثالثة.. المطربة شاكيرا على موعد جديد مع الأمومة

للمرة الثالثة.. المطربة شاكيرا على موعد جديد مع الأمومة

مذيعة ترتدي فستان زفاف خلال تقديمها برنامج على الهواء مباشرة

مذيعة ترتدي فستان زفاف خلال تقديمها برنامج على الهواء مباشرة

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

عربي

الأردن: إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة إلى ليبيا

الأردن: إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة إلى ليبيا

كارثة ليبيا.. حصيلة ضحايا إعصار دانيال تتجاوز خمسة آلاف قتيل

كارثة ليبيا.. حصيلة ضحايا إعصار دانيال تتجاوز خمسة آلاف قتيل

ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر

ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان