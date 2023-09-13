شؤون فلسطينية

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة

رام الله: تفاصيل اجتماع غرفة تجارة وصناعة غزة مع وزير الزراعة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة سبُل دعم وتعزيز القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية، وذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان اليوم مع وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، بمقر وزارة الزراعة
برام الله.

وأكد أبو رمضان على أهمية دعم وتعزيز القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة الفلسطينية للنهوض بالزراعة في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح أبو رمضان أنه تم مناقشة العديد من القضايا والمشاريع المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الأوروبي لدعم المزارعين، ومشروع دعم الصيادين وتسويق منتجات غزة في الضفة الغربية والعالم الخارجي، والعمل على تعزيز إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب بحث وتنظيم ودعم قطاع الدواجن من أجل تلافي حدوث أزمات إغراق أو شح في الأسواق المحلية والتي يترتب عليها تداعيات سلبية على مربي الدواجن.

وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز سبُل التعاون المشترك بين الغرف التجارية ووزراه الزراعة، إلى جانب مناقشة التوجهات والخطط المستقبلية لوزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي في كافة المحافظات.

بدوره أعرب وزير الزراعة م. رياض العطاري عن سعادته
بالالتقاء برئيس الغرفة التجارية بغزة، مشيداً بالجهود التي تبذلها وسعيها المستمر للنهوض بكافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بالرغم من وجود العديد من التحديات والعقبات لاسيما في قطاع غزة المحاصر.

وأشار وزير الزراعة إلى ان المرحلة الثانية من المشروع الأوروبي وكذلك مشروع دعم الصيادين في اللمسات الأخيرة من أجل بدء التنفيذ.

يشار إلى وزير الزراعة قد أعلن في وقت سابق خلال زيارته لقطاع غزة عن بدء المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للمساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي وإطلاق فعاليات تخضير فلسطين.

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