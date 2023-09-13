بلدية غزة: نتوقع أن يشهد فصل الشتاء المقبل تطورات غير اعتيادية

قال حسني مهنا، الناطق باسم بلدية غزة، إن الأوضاع في مدينة غزة مستقرة حتى هذه اللحظة، رغم تساقط كميات جيدة من الأمطار في مدة قصيرة بفعل الأحوال الجوية غير المستقرة، متوقعاً أن يشهد فصل الشتاء المقبل "تطورات غير اعتيادية".



وأشار مهنا، في تصريح صحفي، الأربعاء، إلى أن "كمية الأمطار المتساقطة على مدينة غزة بلغت ما بين 20 إلى 25 ملم في مختلف المناطق".



وأضاف مهنا: "طواقم لجنة الطوارئ منتشرة منذ ساعات الصباح الأولى في الشوارع الرئيسية والنقاط الساخنة لمعالجة أي طارئ قد يظهر أثناء تساقط الأمطار".



وتابع: "لجنة الطوارئ شرعت منذ أكثر من شهر ونصف بالاستعداد التام لفصل الشتاء من خلال تنظيف مصارف الأمطار البالغ عددها في مدينة غزة قرابة 4500 مصرف، وتم إنجاز نسبة كبيرة منها ولم يتبقى سوى جزء قليل".



وأوضح مهنا أن لجنة الطوارئ قامت بتجهيز وتهيئة برك تجميع مياه الأمطار "الشيخ رضوان والصداقة وعسقولة وبركة مؤقتة بجوار محطة 7B في حي الزيتون"، وذلك بإزالة طبقات الطين والقاذورات المتجمعة وفرد طبقات من التربية لتسهيل عملية ترشيح مياه الأمطار للخزان الجوفي.



وأكد الناطق باسم بلدية غزة أنه تم "إجراء صيانة لآليات البلدية العاملة في أوقات الطوارئ للتأكد من جاهزيتها في فصل الشتاء رغم الإمكانيات الضعيفة للبلدية".



وتوقع مهنا أن "يشهد فصل الشتاء القادم تطورات غير اعتيادية في ظل التغيرات الجوية والتضاريس غير المستقرة التي يشهدها العالم منذ بداية فصل الصيف وما صاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة بشكل غير اعتيادي".



وأهاب بالمواطنين "ضرورة التعاون مع طواقم البلدية واتباع إجراءات السلامة المعلنة من لجنة الطوارئ والهادفة، لمساعدتهم وتذليل أي مشاكل قد تواجههم".



كما دعا المواطنين إلى "التواصل مع لجنة الطوارئ حال حدوث أي اشكالية خلال المنخفضات الجوية من خلال الاتصال على الرقم المختصر 115".







رام الله - دنيا الوطن