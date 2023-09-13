شؤون فلسطينية

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو
نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، عن تعيين نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية خلفاً لأمجد حسون الذي تقاعد من منصبه بعد أن قدم خدماته الجلية للشركة طوال الـ 25 عاماً الماضية.

ويمتلك عبد الواحد مسيرة مهنية مميزة وخبرة عملية تزيد عن 20 عاماً، كان آخرها في باديكو التي التحق بها منذ مطلع العام 2018، حيث تقلد مناصب عليا في مجالات الإدارة المالية وتطوير الأعمال والاستثمار، كما اكتسب عبد الواحد خبرة تزيد عن 7 أعوام في مجال تدقيق الحسابات لدى شركة التدقيق العالمية إرنست ويونغ عمل خلالها مع كبرى الشركات المحلية والمؤسسات الدولية.

ويتولى عبد الواحد عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة أهمها رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، وعضوية مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل)، وعضو مجلس إدارة شركة بوابة أريحا، ورئيس مجلس إدارة شركة بال غاز للخدمات والتوزيع.

وقال الرئيس التنفيذي لباديكو عبد الله صابات: "الخلفية المالية القوية والسجل الحافل بالإنجازات، والعقلية التحليلية التي يتمتع بها عبد الواحد ستشكل إضافة نوعية للإدارة المالية لباديكو، وأتطلع للعمل معه لتحقيق المزيد من الإنجازات وتطوير العمل داخل المجموعة". كما وجه صابات، نيابةً عن أسرة الشركة، شكره لرئيس الإدارة المالية السابق أمجد حسون على جهوده وإنجازاته خلال سنوات خدمته الطويلة في باديكو، حيث كان له دور وبصمة هامة في مسيرة نجاح الشركة، مشيراً إلى أن حسون جزء من عائلة باديكو، وسيستمر بالعمل مستشاراً لإدارتها التنفيذية وتمثيلها في مجالس إدارة عدد من شركاتها.

وبدوره، أعرب عبد الواحد عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة باديكو والرئيس التنفيذي على الثقة الغالية التي منحوه إياها، قائلاً: "أتطلع قُدماً للعمل مع الرئيس التنفيذي وزملائي في الإدارة التنفيذية للاستمرار في قيادة الشركة وريادتها للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكلي ثقة بأن جهودنا المشتركة ستثمر نحو مزيد من التطوير في رحلة هذه المجموعة الاستثمارية العريقة"، مشيداً بالجهود التي بذلها حسون ودوره في الارتقاء بباديكو طوال سنوات خدمته.

ومن جهته، قال أمجد حسون: "كان لي الشرف بالعمل في هذا الصرح الاقتصادي العريق، باديكو كانت وستبقى بيتي الثاني الذي أعتز به، كما أتوجه بجزيل الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه التجربة الغنية، متمنياً لباديكو دوام التوفيق والنجاح".

ومن الجدير بالذكر أن عبد الواحد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت، وشهادة مدقق حسابات قانوني معتمد CPA من ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين.

أخبار ذات صلة

وزير الثقافة: &quot;بيان العار&quot; خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

وزير الثقافة: "بيان العار" خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عند السياج الحدودي شمال القطاع

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عند السياج الحدودي شمال القطاع

مركزية فتح: مهاجمة خطاب الرئيس عباس حرْف لبوصلة التاريخ عن أعداء الإنسانية

مركزية فتح: مهاجمة خطاب الرئيس عباس حرْف لبوصلة التاريخ عن أعداء الإنسانية

وزير الحكم المحلي يقبل استقالة مجلس بلدي نابلس

وزير الحكم المحلي يقبل استقالة مجلس بلدي نابلس

كم بلغت كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة اليوم؟

كم بلغت كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة اليوم؟

غزة: الاقتصاد تحيل محطة وقود للدائرة القانونية لتلاعبها بأختام آلات الوقود

غزة: الاقتصاد تحيل محطة وقود للدائرة القانونية لتلاعبها بأختام آلات الوقود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الثقافة: &quot;بيان العار&quot; خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

وزير الثقافة: "بيان العار" خروج عن الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

القدس: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

القدس: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

فارس يطالب المجتمع الدولي التدخل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وإنقاذ حياته

فارس يطالب المجتمع الدولي التدخل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وإنقاذ حياته

قطاع غزة: سبع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: سبع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يُواصل البحث عن منفذي عملية حوارة

جيش الاحتلال يُواصل البحث عن منفذي عملية حوارة

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

يونسكو تقرر إبقاء القدس على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر.. والخارجية ترحب

يونسكو تقرر إبقاء القدس على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر.. والخارجية ترحب

منوعات

كيف علّقت شمس الكويتية على قرار حظر النقاب في مصر؟

كيف علّقت شمس الكويتية على قرار حظر النقاب في مصر؟

كنزي عمرو دياب تثير الجدل عقب احتفالها بطريقة جريئة مع حبيبها بالطائرة

كنزي عمرو دياب تثير الجدل عقب احتفالها بطريقة جريئة مع حبيبها بالطائرة

للمرة الثالثة.. المطربة شاكيرا على موعد جديد مع الأمومة

للمرة الثالثة.. المطربة شاكيرا على موعد جديد مع الأمومة

مذيعة ترتدي فستان زفاف خلال تقديمها برنامج على الهواء مباشرة

مذيعة ترتدي فستان زفاف خلال تقديمها برنامج على الهواء مباشرة

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

عربي

الأردن: إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة إلى ليبيا

الأردن: إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة إلى ليبيا

كارثة ليبيا.. حصيلة ضحايا إعصار دانيال تتجاوز خمسة آلاف قتيل

كارثة ليبيا.. حصيلة ضحايا إعصار دانيال تتجاوز خمسة آلاف قتيل

ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر

ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان