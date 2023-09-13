الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، معزياً بضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا، وأوقع آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أكد الرئيس عباس "وقوف دولة فلسطين وتضامن شعبها مع الشعب الليبي الشقيق، عقب الكارثة الكبيرة التي وقعت بسبب الإعصار وما نتج عنه من سيول وفيضانات في عدد من المناطق".وشدد الرئيس عباس على "استعداد دولة فلسطين لتقديم كل أشكال الدعم إلى الأشقاء في ليبيا وفق الإمكانيات المتاحة"، مشيراً إلى أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة غادر اليوم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، وأن هناك مساعدات إنسانية من فلسطين ستصل اليوم إلى ليبيا.وأعرب عن تعازيه الحارة للقيادة الليبية وللشعب الليبي، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.بدوره، شكر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فلسطين رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفها وتضامنها مع بلاده في هذا المصاب الجلل.