الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عند السياج الحدودي شمال القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، خلال المظاهرات التي وقعت، الليلة، قرب السياج الحدودي.



وقال المتحدث باسم جيش، إنه "قوات الجيش، اعتقلت، الليلة الماضية، ثلاثة شبان فلسطينيين، خلال توترات وقعت بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، ونقلتهم للتحقيق".











رام الله - دنيا الوطن