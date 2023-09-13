رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، أنه أمر بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.



وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، لافتاً إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج".



وأضاف مكارثي، أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه أيضاً بتغذية "ثقافة الفساد".



وتابع مكارثي، أن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضد بايدن، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



يشار إلى أن التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، كانت هدفا دائماً للجمهوريين، لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.



بدوره، استنكر البيت الأبيض الإعلان، قائلاً، إن "دوافعه سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية، معتبراً الدعوة لعزل بايدن "سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها".



وقال إيان سامز، الناطق باسم البيت الأبيض: "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".



وأضاف سامز، في منشور على منصة (إكس) أن "رئيس المجلس مكارثي تعهد سابقاً بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل، لكنه الآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم"، في إشارة إلى اتخاذ مكارثي قرار البدء في تحقيقات عزل بايدن دون تصويت من أعضاء المجلس.







رام الله - دنيا الوطن