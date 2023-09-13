وزير الحكم المحلي يقبل استقالة مجلس بلدي نابلس

وقرر وزير الحكم المحلي تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية نابلس لحين إجراء انتخابات محلية بالمدينة.



وتتألف لجنة تسيير الأعمال المعينة، من التالية أسماؤهم: غسان ماجد دراغمة رئيساً، وبشار علي أسعد الصيفي نائباً للرئيس، وعضوية: كمال إبراهيم أبو شقدم ورامز أنور دويكات ووجدي رفعت الكخن ومحمود محمد الخليلي وسماح راضي الخاروف.



ولفت وزير الحكم المحلي إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه، اليوم الأربعاء.













رام الله - دنيا الوطنقرر وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، قبول الاستقالة الجماعية، التي قدمها رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.وجاءت استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدي نابلس إثر الحادث المأساوي الذي أدى لوفاة اثنين من عمال البلدية، جراء انهيار ترابي خلال عملهما لمد أحد خطوط الصرف الصحي في المدينة.