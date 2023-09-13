كم بلغت كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة اليوم؟

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن مدينة دير البلح، سجلت أعلى نسبة هطول.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقاطع فيديو تظهر غرق منازل شمال قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على فلسطين.وأوعزت اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء، بغزة، لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.وأوضحت اللجنة في تصريح لها، مساء الثلاثاء، أن رفع درجة التأهب جاء بعد تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الأرصاد الجوية بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريب من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.ودعت اللجنة الحكومية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الخاصة بتأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.ويتأثر طقس فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.