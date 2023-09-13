غزة: الاقتصاد تحيل محطة وقود للدائرة القانونية لتلاعبها بأختام آلات الوقود





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الأربعاء، إحالة محطة وقود للدائرة القانونية لتلاعبها بأختام الات الوقود.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لأحد محطات الوقود في قطاع غزة، للتأكد من سلامة الات الوقود والتزام أصحاب المحطة بتعليمات الطواقم الهندسية.ونظمت طواقم الدائرة جولة تفتيشية على المحطة وتبين قيام صاحبها بقطع اختام الآت وقود تم ختمها مسبقاً، ولم يتم معايرتها أو ترخيصها، وقيام المحطة بتعبئة الوقود منها للمواطن والمستهلك.وأوضحت الدائرة، في تصريح صحفي، أن طواقمها عملوا على فحص جميع الات الوقود وعمل الاجراءات اللازمة حسب الأصول، وإغلاق الآلات التي لم يتم معايرتها أو ترخيصها.وأكدت الدائرة "استمرار العمل في الميدان ومتابعة محطات الوقود والغاز بشكل دوري في قطاع غزة، لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين والمكاييل".