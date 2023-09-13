الأردن: إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة إلى ليبيا

أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن، الأربعاء، تسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا، للتخفيف من آثار الكارثة التي سببها إعصار "دانيال".



وقالت الهيئة في بيان، نشره موقع قناة (المملكة)، إن "ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني".



وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا، ليتم إيصالها لكافة المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.



بدروه، قال حسين الشلبي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الاغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية".



وأوضح الشبلي أنه "وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون و إمدادها بمواد الإغاثة اللازمة ارتأى الأردن تقديم المساعدة والعون، لما أصاب البلاد من دمار على إثر الاعصار والفيضانات، للوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".



وتجاوزت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، وعدة مدن شرق ليبيا، جراء إعصار "دانيال" إلى 5300 قتيل، بحسب آخر إحصائية صدرت، مساء الثلاثاء.





رام الله - دنيا الوطن