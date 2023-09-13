فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يتوجه إلى ليبيا



يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الوزراء محمد اشتية، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.



ويتكون فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة من 37 عضواً من الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، وطواقم تلفزيون فلسطين، بإشراف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) .



وكان في وداع فريق دولة فلسطين السفير أحمد الديك ممثلاً عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وعدداً آخر من طواقم وزارة الخارجية والمغتربين.





وبهذا الخصوص، أكد السفير الديك أن "دولة فلسطين تفتخر بهذا الفريق المُجرب ذو الخبرة العالية والكفاءة المشهود لها نتيجة خبرته الطويلة في مثل هذه المهام في أكثر من دولة بالعالم، وأن الفريق سيعمل بالتنسيق التام مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية العاملة في المنطقة المنكوبة ومن خلال سفارة دولة فلسطين في طرابلس وقنصليتها العامة في بنغازي، حيث تم ترتيب كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبالهم هناك".





وأضاف السفير الديك أن "مغادرة فريق دولة فلسطين تأكيد آخر على وقوفنا إلى جانب دولة ليبيا وشعبها الشقيق وإلى جانب جاليتنا في ليبيا"، متمنياً السلامة للشعب الليبي وللجالية الفلسطينية ولفريق دولة فلسطين.























رام الله - دنيا الوطنانطلق صباح اليوم الأربعاء من مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة متوجهاً إلى دولة ليبيا في مهمته الإغاثية الإنسانية، للمشاركة مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات البحث والانقاذ عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.