دولي

أثناء زيارة كيم لروسيا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أثناء زيارة كيم لروسيا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت كوريا الشمالية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع الزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الإطلاق الكوري الشمالي شمل صاروخين باليستيين قصيري المدى، دون مزيد من التفاصيل، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية المسلحة نووياً، دأبت على تنفيذ عمليات إطلاق لأنواع مختلفة من المقذوفات، بدءاً من الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ (كروز) إلى الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يمكن أن يصل مداها إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة النووية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن، التي كان آخر تمرير لها بدعم من شركاء لبيونغيانغ في الصين وروسيا عام 2017.

ودعت بكين وموسكو، منذ ذلك الحين، إلى تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، لدعم المحادثات الدبلوماسية وتحسين الوضع الإنساني.

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