شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُواصل البحث عن منفذي عملية حوارة

جيش الاحتلال يُواصل البحث عن منفذي عملية حوارة
جانب من عملية إطلاق النار في حوارة
رام الله - دنيا الوطن
يُواصل جيش الاحتلال، لليوم الثاني، البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في حوارة، التي استهدفت سيارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. 

وأدت العملية إلى إصابة إسرائيلييْن في الثلاثينيات من عمريهما، بجراح متوسطة، فيما انسحب المنفذون من المكان.

وحسب نجمة داود الحمراء، أصيب الرجلان بشظايا الزجاج الأمامي لمركبتهما، بينما وقع إطلاق النار على ما يبدو من جانب الطريق السريع رقم 60. 

وتم نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى "بيلينسون"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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