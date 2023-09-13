كارثة ليبيا.. حصيلة ضحايا إعصار دانيال تتجاوز خمسة آلاف قتيل

رام الله - دنيا الوطنتجاوزت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، وعدة مدن شرق ليبيا، جراء إعصار "دانيال" إلى 5300 قتيل، بحسب آخر إحصائية صدرت، مساء الثلاثاء.وقال المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية، محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن "عدد الوفيات في درنة من جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين".وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وانقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالباً بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ، وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.يشار إلى أن المساعدات الخارجية، بدأت بالوصول إلى درنة، الثلاثاء، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.وألحقت الفيضانات والسيول أضراراً ودمرت العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة.وأظهرت لقطات مصورة، نشرتها وسائل إعلام ليبية، عشرات الجثث مغطاة وملقاة في ساحة مستشفى في درنة، وأظهرت صورة أخرى مقبرة جماعية مكدسة بالجثث.