23 وفاة وعشرات المفقودين من الجالية الفلسطينية جراء الإعصار شرق ليبيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين في ليبيا، وقنصليتها العامة في بنغازي، بوفاة أسرة ناصر عطية محمد دوحان، وتتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من أخوته وأمه، جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا قبل عدة أيام.وبذلك يرتفع عدد الوفيات من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 23، وفق ما ذكر السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية.وقال: "إننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".وتتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لأُسر وذوي الشهداء وتتمنى السلامة للمفقودين.