شؤون فلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة تخللتها اشتباكات في جنين

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة تخللتها اشتباكات في جنين
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واشتباكات في جنين.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث فتشتها وعاثت بها خراباً، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، أربعة أشقاء من مدينة طوباس، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء خلدون، وفراس، وحامد، ومحمد يوسف خالد دراغمة، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سمير يوسف محمد صوافطة على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودته من مدينة رام الله.

يأتي ذلك، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواالشبان العزل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانياً.

وتشدد قوات الاحتلال منذ ساعات متأخرة من الليل، إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس ومحيطها.

وصباح اليوم، واصلت تلك القوات، إغلاق بعض الحواجز بشكل كامل ومنع حركة المواطنين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.

كما تواصل انتشارها المكثف في بلدة حوارة وعند مفترق بيتا، ومنعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أصحاب المحال من فتح محالهم التجارية بحوارة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال، دون أن يعلن عن أي إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد جواد الكزحة وشقيقه مجدي عقب محاصرة منزلهما من قبل قوة خاصة في بلدة قباطية، كما اعتقلت القوات الشاب شداد العارضة، شقيق الأسير محمود العارضة، والشاب أحمد مؤمن أبو زيد خلال اقتحام البلدة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أشرف عمار، وذلك عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

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