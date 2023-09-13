طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط أمطار غزيرة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 26-18 29-18 30-18 بيت لحم 26-18 29-18 30-18 رام الله والبيرة 25-17 28-17 29-17 طولكرم 28-21 30-20 31-20 نابلس 27-18 30-18 31-18 قلقيلية 28-21 30-20 31-20 جنين 31-19 33-19 34-19 سلفيت 26-18 29-18 30-18 طوباس 32-20 34-20 35-20 روابي 27-18 30-18 31-18 الخليل 25-17 28-17 29-17 غزه 27-22 29-21 30-21 أريحا 36-24 37-24 38-24 خانيونس 27-22 29-21 30-21 الأغوار الشمالية 34-22 35-22 36-22 رفح 28-21 30-20 31-20

رام الله - دنيا الوطنيتأثر طقس فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين اثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية و المناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية و الشرقية. خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي