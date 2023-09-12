شؤون فلسطينية

الصحة توقف نقيب المهن الصحية أسامة النجار على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء

الصحة توقف نقيب المهن الصحية أسامة النجار على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، إيقاف الموظف في الوزارة، أسامة النجار على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء.

ووجهت الوزارة خطاباً للنجار حيث تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أعلنت فيه عن إيقافه عن العمل.

وفيما يلي نص الخطاب: "استناداً إلى قرار لجنة خلية الأزمة بخصوص النزاع القائم بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية المساندة والمكلفة من مجلس الوزراء فقد تقرر إيقافك عن العمل".



وقررت نقابة الأطباء يوم الثلاثاء، وقف إجراءاتها النقابية وإضرابها عن العمل، والعودة إليه بناءً على نتائج حوارها مع الحكومة.

وقالت النقابة في بيان مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء، إنها قررت العودة للعمل عقب نتائج الحوار التي جرت مع الحكومة اليوم.

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