شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل اعتقال الأسيرة فاطمة أبو شلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل اعتقال الأسيرة فاطمة أبو شلال
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن محاميتها حنان الخطيب، تفاصيل اعتقال الأسيرة فاطمة أبو شلال (41 عاما) من مخيم العين/ نابلس، القابعة حاليا في سجن الدامون.

وقالت الهيئة، أنه و بتاريخ 29/08/2023 وحوالي الساعة الثانية ظهرا، كانت فاطمة ذاهبة الى مدينة رام الله، وعند حاجز حوارة تم إيقاف المركبة التي كانت تستقلها، وعندما فحصوا الهويات انزلوا الأسيرة و اعتقلوها، دون اخبارها بسبب الاعتقال!

تم تقييد فاطمة، وأبقاها الجنود قرابة الساعة والنصف على الحاجز، ثم نقلوها الى معسكر حوارة، وأبقاها تحت أشعة الشمس حتى ساعات المساء دون ماء أو طعام، وبنفس الليلة تم نقلها الى سجن الشارون. بقيت هناك ليلة واحدة بظروف سيئة جدا، حيث لا يوجد سوى بطانية رقيقة جدا على الأرض، و باليوم التالي نقلت الى سجن الدامون.

تقول الأسيرة: " لغاية اليوم لم يحقق معي و لا أعلم سبب اعتقالي! تم حكمي 4 شهور اداري، وعندما نزلت لمحكمة سالم العسكرية، تفاجأت بسماع صوت ابني(24 عاما) يناديني" يما... يما"، سألته ماذا تفعل هنا؟ واين انت ؟ اخبرني انه معتقل بحوارة ، حاولت الحديث معه ، لكنهم منعوني و بدأوا بالصراخ علي.

علما أن العدد الحالي للأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجون الأسرائيلية هو 34 أسيرة، يتعرضن منذ لحظة اعتقالهن للضرب والإهانة والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن في مراكز التحقيق، حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط النفسي والجسدي، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب بالأهل أو الأبناء، دون أدنى مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.
*0598455655*

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