شؤون فلسطينية

حزب الشعب: نرفض تحول تصريحات الرئيس عباس حول "الهولوكست" واللاسامية لمصدر جدل فلسطيني داخلي

حزب الشعب: نرفض تحول تصريحات الرئيس عباس حول "الهولوكست" واللاسامية لمصدر جدل فلسطيني داخلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في تصريح صحفي، عن رفض حزب الشعب لتحول تصريحات الرئيس حول "الهولوكست"، واللاسامية لمصدر جدل فلسطيني داخلي.

وأكد الصالحي ان إعداد بيان "الاكاديميين" بهذه الصيغة، يخدم بقصد أو بدون قصد، حملة التحريض المسعورة التي شنتها اسرائيل والادارة الامريكية والأوروبية على الفلسطينيين.

وأضاف الصالحي، يقول: إن البيان من حيث التوقيت والمضمون والغرض منه، هو ضار جدا وغير مقبول، وما كان يجب ان يصدر من هذه الأوساط، مضيفا "إذا كان لدى هذه الأطراف أي ملاحظات في الشأن الداخلي الفلسطيني كان يجب ان تُوجه في الإطار الداخلي الفلسطيني، كي لا يصبح البيان أحد أدوات الاستغلال من أجل الارهاب والتحريض المستمر الذي لا يشمل أبو مازن فقط ، وإنما كل القضية الفلسطينية".

وأكد الصالحي ان الصهيونية حركة عنصرية ووليدة الاستعمار، وقد تحولت إلى وسيلة لقمع الفلسطينيين، لافتا ان الحرب العالمية الثانية مست شعوب العالم، وقد فُقد الملايين خلالها، وهي لم تكن موجهة ضد اليهود  حصرا وإنما هي حرب امبريالية فاشية ضد الشعوب.

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