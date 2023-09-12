قيادي بحماس يدعو لأوسع مشاركة في الوقفات الجماهيرية نصرة للأسرى

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات الجماهيرية في كافة المحافظات، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.وقال أبو كويك في تصريح صحفي، إن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب مفتوح يوم الخميس القادم، وذلك يستوجب حراكًا ووقفات مناصرة للأسرى بدءًا من اليوم الثلاثاء.وأكد على أن التحدي كبير ويحتاج إلى وحدة الصف الوطني وأن نكون أوفياء لأهل الوفاء لمن ضحوا بأعمارهم وزهرات شبابهم في سبيل قضيتنا المقدسة، مشددًا على أن "النضال سيستمر حتى تحقيق أهداف إخواننا الأسرى".ووجه رسالة للأسرى قائلا: "إن شعبنا الفلسطيني ومن خلفكم ويدعمكم، ومقاومة شعبنا الأصيلة معكم وتراقب لحظة بلحظة التطورات في السجون ولن تتخلى عن الأسرى البواسل بأي شكل من الأشكال".