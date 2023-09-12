الوزير غنيم يبحث مع الوكالة الفرنسية سير العمل في المشاريع الممولة من الحكومة الفرنسية





وفي بداية اللقاء رحب المهندس غنيم بالسيدة فيرونيك مهنئا باستلامها منصبها الجديد مديرا للوكالة الفرنسية في فلسطين، متمنيا لها النجاح وانجاز المزيد من النجاحات في قطاع المياه.





وأوضح المهندس غنيم خلال اللقاء ان سلطة المياه تسعى الى تطوير وإنجاز العديد من المشاريع في قطاع المياه الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الاخرى.





وناقش اللقاء الجوانب الفنية المتعلقة بسير العمل في مشاريع

المعالجة ونقاط الربط وتأهيل الآبار والتي تتم متابعتها من قبل الطواقم الفنية التي عملت على دراسة الجوانب المختلفة ودراسة الحلول المثلى والتدخلات اللازمة للعمل في بيئة مناسبة تنهي جميع الإشكاليات المتعلقة في هذه المشاريع .





من جانبها ثمنت السيدة بونو الانجازات والمتابعات التي تقوم بها سلطة المياه في مختلف المجالات لضمان إنتهاء العمل بهذه المشاريع وفق الالية المتفق عليها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة. كما أبدت السيدة استعدادها ودعمها لجهود سلطة المياه للمضي قدما والانتهاء من تنفيذ المشاريع المختلفة.

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رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم السيدة كاترين بونو المديرة الاقليمية لوكالة التنمية الفرنسيةوالسيدة فيرونيك سوفا مديرة الوكالة الجديدة وطاقم البعثة لمناقشة أهم مستجدات المشاريع الاستراتيجية الممولة من الحكومة الفرنسية وبالتحديد مشروع محطة معالجة الخليل ومشروع نقاط الربط حيث تم مناقشة الاحتياجات التي تتطلب التدخل لإنهاء الأعمال المناطة بهذه المشاريع وفق الإطار الزمني المحدد.