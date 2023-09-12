برئاسة المالكي..انطلاق أعمال مؤتمر سفراء فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في كولومبيا

رام الله - دنيا الوطنانطلقت اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.‎ وتطرق المالكي في كلمته افتتاح المؤتمر الى آخر التطورات على الارض، بوالمستجدات السياسية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، كما وضع الحضور بصورة الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الوزارة بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس.كما وضع المالكي الحضور في صورة التحركات العملية الهادفة الى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون على مختلف المستويات بهدف تطوير الاداء الدبلوماسي وخاصةً ما يتعلق بوضع آليات لمواجهة السياسات الاحتلالية على المستويات السياسية والتنموية.من جانبهم، سيقدم السفراء خلال اعمال المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، مداخلاتهم التي تهدف لتعزيز الاداء الدبلوماسي وتوصياتهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات القائمة، وكذلك البناء على الفرص المتاحة لتحقيق المنافع والمكاسب في المجالات الدبلوماسية والسياسية والتنموية.كما سيكون هناك نقاشات حول وضع الجاليات الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي وسيتم استضافة رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي (الكوبلاك)، السيد رافائيل المصري لوضع الحضور في صورة مساعي الكونفدرالية لعقد مؤتمرها القادم وسبل تقديم الدعم لها في ذلك بصفتها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في القارة.وعلى الصعيد الثنائي، سيعقد د.المالكي لقاءات مع كل من رئيس جمهورية كولومبيا، السيد غوستافو بيترو ووزير الخارجية السيد الفارو ليفيا ورئيس مجلس الشيوخ الكولومبي السيد ايفان فازكيز اثناء زيارته، اضافة الى لقاءات اخرى وفعاليات عديدة على هامش اعمال المؤتمر.