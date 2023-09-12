شؤون فلسطينية

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير فلسطين لدى الجزائر، د. فايز أوعيطة، سفيرة الولايات المتحدة، إليزابيث مور أوبين.  

ورحبت السفيرة الأميركية، بتلبية السفير الدعوة، وعبرت عن سعادتها باللقاء، مؤكدة موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والجهود التي تبذلها لتطبيقه من أجل إحلال السلام في المنطقة. 

ومن جهته شكر أبوعيطة السفيرة الأمريكية على الدعوة وأكد لها حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على تحقيق السلام العادل والشامل وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. 

وقدم شرحاً تفصيلياً عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين ونسف كافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة

اشتية لـ &quot;الوزير كليفرلي&quot;: بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني

اشتية لـ "الوزير كليفرلي": بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر

إثر عملية إطلاق النار.. الاحتلال يُشدد من إجراءاته جنوب نابلس

إثر عملية إطلاق النار.. الاحتلال يُشدد من إجراءاته جنوب نابلس

تعليق أول من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

تعليق أول من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حوارة

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حوارة

مختصون يدعون لضرورة تجسيد مفهوم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة

مختصون يدعون لضرورة تجسيد مفهوم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة

بلدية غزة تُصدر تنويهاً بشأن الحالة الجوية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً بشأن الحالة الجوية

أبو مويس يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

أبو مويس يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر

أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر

مختصون يدعون لضرورة تجسيد مفهوم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة

مختصون يدعون لضرورة تجسيد مفهوم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة

أبو مويس يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

أبو مويس يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

اشتية: نفخر بجودة التعليم في جامعاتنا والفلسطيني قصة نجاح ويستطيع أن ينافس عالميا

اشتية: نفخر بجودة التعليم في جامعاتنا والفلسطيني قصة نجاح ويستطيع أن ينافس عالميا

الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل شخص في نابلس

الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل شخص في نابلس

تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع مدير عمليات (أونروا)

تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع مدير عمليات (أونروا)

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير أحمد مناصرة الأربعاء

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسير أحمد مناصرة الأربعاء

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل شخص

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل شخص

منوعات

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

عربي

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان

العسومي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ديمقراطية ومؤشر لقياس حالة الرضاء الشعبي حول أداء البرلمان

كارثة كبرى.. وزير ليبي: نتوقع وصول ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف قتيل

كارثة كبرى.. وزير ليبي: نتوقع وصول ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف قتيل

الأردن: بدء تأثير غبار العاصفة &quot;دانيال&quot; وانخفاض الرؤية لـ 4000 متر

الأردن: بدء تأثير غبار العاصفة "دانيال" وانخفاض الرؤية لـ 4000 متر

الرئيس المصري يعلن الحداد ويوجه بتقديم دعم فوري للمغرب وليبيا

الرئيس المصري يعلن الحداد ويوجه بتقديم دعم فوري للمغرب وليبيا