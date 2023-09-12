أبوعيطة يلتقي السفيرة الأمريكية في الجزائر





ورحبت السفيرة الأميركية، بتلبية السفير الدعوة، وعبرت عن سعادتها باللقاء، مؤكدة موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والجهود التي تبذلها لتطبيقه من أجل إحلال السلام في المنطقة.





ومن جهته شكر أبوعيطة السفيرة الأمريكية على الدعوة وأكد لها حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على تحقيق السلام العادل والشامل وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.





وقدم شرحاً تفصيلياً عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين ونسف كافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير فلسطين لدى الجزائر، د. فايز أوعيطة، سفيرة الولايات المتحدة، إليزابيث مور أوبين.