إثر عملية إطلاق النار.. الاحتلال يُشدد من إجراءاته جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز ومفترقات الطرق جنوب نابلس.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها من حاجز حوارة العسكري حتى حاجز زعترة العسكري، والطرق الفرعية في محيط بلدتي حوارة وبيتا، جنوب نابلس.وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة، بذريعة البحث عن مطلق نار على مركبة إسرائيلية.وأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة اثنين في عملية إطلاق نار قرب حوارة، جنوب نابلس.وأضافت أن إطلاق النار في حوارة، تم من مركبة فلسطينية مسرعة انسحبت من المكان، وهناك اثنان من المستوطنين أصيبا في العملية.ووفق نجمة داود الحمراء، فإن المصابين في إطلاق النار بحوارة بحالة طفيفة، أحدهما أصيب بشظايا زجاج في الرأس.