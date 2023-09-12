تعليق أول من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء، على عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس.





وقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "المقاومة الباسلة في الضفة الغربية الثائرة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال الصهيوني الإرهابي، ضمن نضالها المستمر لطرد الاحتلال وكنس مستوطنيه عن الأرض الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا".





وأضافت الحركة أن "كل تحصينات الاحتلال واستنفار قواته لن تستطيع وقف الفعل المقاوم بل وتكرار توجيه الضربات في أماكن محددة، فهذه الثورة مستمرة ومتواصلة وأصبحت أكثر تجذراً".





وتابع قاسم: "تزامن هذا الفعل المقاوم مع ذكرى اندحار العدو عن غزة وشمال الضفة الغربية، لتؤكد على قدرة الشعب الفلسطيني على إرهاق الاحتلال بشكل متواصل حتى يندحر عن كل الأرض الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطن