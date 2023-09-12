فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حوارة

من جهتها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن حالة المستوطنين المصابين في عملية حوارة بين طفيفة-متوسطة.

ووفق نجمة داود الحمراء، فإن المصابين في إطلاق النار بحوارة بحالة طفيفة، أحدهما أصيب بشظايا زجاج في الرأس.

وأضافت فإن إطلاق النار في حوارة، تم من مركبة فلسطينية مسرعة انسحبت من المكان، وهناك اثنان من المستوطنين أصيبا في العملية.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الحدث، وقال إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين كانوا يستقلون سيارتهم عند مفترق "بيتوت" وأصيب اثنان بشظايا زجاجية.





وأضاف بأنه تم تقديم العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما بدأت قوات الجيش بمطاردة المنفذين وأقامت حواجز في المنطقة.