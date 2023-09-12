شؤون فلسطينية

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حوارة

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حوارة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة اثنين في عملية إطلاق نار قرب حوارة، جنوب نابلس.

وأضافت فإن إطلاق النار في حوارة، تم من مركبة فلسطينية مسرعة انسحبت من المكان، وهناك اثنان من المستوطنين أصيبا في العملية.

ووفق نجمة داود الحمراء، فإن المصابين في إطلاق النار بحوارة بحالة طفيفة، أحدهما أصيب بشظايا زجاج في الرأس.

من جهتها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن حالة المستوطنين المصابين في عملية حوارة بين طفيفة-متوسطة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الحدث، وقال إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين كانوا يستقلون سيارتهم عند مفترق "بيتوت" وأصيب اثنان بشظايا زجاجية.

وأضاف بأنه تم تقديم العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما بدأت قوات الجيش بمطاردة المنفذين وأقامت حواجز في المنطقة.


 

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