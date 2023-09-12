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ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر

ليبيا: توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار بشكل هائل.. والدبيبة: الجثث جرفتها السيول للبحر
جانب من تأثير الإعصار في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، يتوقّع بأن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل.

وفي الوقت الذي حذّر فيه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ارتفاع كبير لحصيلة القتلى، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة.

وقال الدبيبة: "لن نستعجل الإعلان عن أعداد الضحايا إلا بعد التأكد من المفقودين من قبل الجهات المختصة"، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشال الجثث.

وأبدى الدبيبة استعداد حكومته لإرسال كافة أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.

 ووعد رئيس حكومة الوطنية بإجراء تحقيق حول التقصير الذي تحدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.

وقال المسؤول في المنظمة طارق رمضان للصحافيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من تونس "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف.. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن".

 وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مسؤولون في حكومة شرق ليبيا أن ما لا يقل عن 2000 شخص لقوا حتفهم بسبب السيول، وإن لم يتضح حتى الآن الأساس الذي استندوا له في تقييمهم.

وأظهر مقطع فيديو من مدينة درنة، أعدادا كبيرة من الجثث الملفوفة بأغطية والمتروكة والمكدسة على قارعة الطريق وتحت الأشجار وداخل الأحياء في انتظار التعرّف على هوياتها قبل دفنها، وذلك بعد تعذّر وضعها في غرف أموات المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بعدما اجتاحتها السيول.

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