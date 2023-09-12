أبو مويس يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو سلامة أوضاع قطاع التعليم العالي في فلسطين، والتحديات والمُعيقات التي تواجهه، وعلى رأسها مُعيقات الاحتلال، خاصة على صعيد منع عدد من الأكاديميين والطلبة الأجانب من دخول فلسطين، ومنع إدخال المعدات التعليمية للجامعات الفلسطينيَّة، بما يؤثر سلبا على تطوّر قطاع التعليم العالي الفلسطيني.وتطرَّق الوزير أبو مويس، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى مبادرته التي طَرَحَها في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب، والتي تدعو إلى الوحدة الأكاديمية العربية، مشددا على أهمية تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها العربية، وذلك بما يشمل تقديم محاضرات متبادلة، وتبادل الأساتذة والطلبة، والتعاون في المجالات البحثية.كما تطرَّق إلى خطوات الوزارة على صعيد تعزيز الرواية الفلسطينية في وجه الرواية الصهيونية، معربا عن أمله بأن يُسهم اتحاد الجامعات العربية بدورٍ كبيرٍ في نشر الرواية الفلسطينية.من جهته، أكد سلامة مواصلة اتحاد الجامعات العربية دعمه لفلسطين وجامعاتها، مشددا على أهمية تبني رؤية عربية مستقبلية مُوحَّدة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي.وأشار إلى أنَّ اتحاد الجامعات العربية سيتبنّى مُقترح الوزير أبو مويس بتقديم مُحاضرات مُتبادلة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها العربية، وبين الجامعات العربية عموما، مُثمنا هذا الطرح الذي من شأنه تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات في الوطن العربي، مؤكدا حرص الاتحاد على تعميم الرواية الفلسطينية بكل قوة مُمكنة.