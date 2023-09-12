الخارجية: فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة سيتوجه إلى ليبيا



وبهذا الخصوص، صرح السفير عماد الزهيري مدير عام بيكا مساعد الوزير للتعاون الدولي، انه جاري العمل على استكمال كافة الاجراءات وضمان التنسيقات اللازمة لتحرك الفريق في اقرب وقت ممكن ليقوم فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يتحمل مسؤولياته الى جانب الفرق المحلية والدولية الاخرى لمواجهة الاثار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية التي حلت ببلد شقيق وعزيز على قلب كل فلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتوجه فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى ليبيا بقيادة وإشراف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وبمشاركة كوادر فلسطينية مؤهلة وذات تجربة كبيرة بالانقاذ من الدفاع المدني وكوادر طبية من وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة الأطباء والهلال الأحمر الفلسطيني بالإضافة إلى طواقم من الاعلام الرسمي.يأتي ذلك للمشاركة مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في البحث عن ناجين ومفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا، بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتية، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي.