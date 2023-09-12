12 وفاة وعشرات الأسر المفقودة من الجالية الفلسطينية جراء الإعصار في ليبيا

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.احمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادت بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين (خمس سنوات).





وبذلك يرتفع عدد الوفيات من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 12 وفاة.





وأكد الديك "أننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".





وتتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لأُسرة وذوي الشهيد وتتمنى السلامة للمفقودين.

رام الله - دنيا الوطن