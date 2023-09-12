البكري يبحث مع وزير الحج السعودي ترتيبات موسم الحج ورحلات العمرة

رام الله - دنيا الوطنوزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، مع وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، ترتيبات موسم الحج ورحلات العمرة وفق الإجراءات والتعليمات والأنظمة الصادرة عن جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال لقاء الوزير البكري مع وزير الحج السعودي، في مقر إقامة السفير السعودي غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف السديري في العاصمة الأردنية، عمان، بحضور مدير عام الحج والعمرة محمود حمد والوفد المرافق، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الأردنية أحمد الخلايلة.واستمع البكري إلى شرح مفصل عن آليات العمل المعمول بها في السفارة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لدى الجميع أن يكون موسم العمرة وفق الخطة الموضوعة.وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين الجميع، والتباحث أولا بأول لتجنب جميع الصعاب والعراقيل.