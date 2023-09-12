اشتية: نفخر بجودة التعليم في جامعاتنا والفلسطيني قصة نجاح ويستطيع أن ينافس عالميا

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد في العديد من المجالات، وذلك للارتقاء بالتعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها الاتحاد لافتتاح مجلس التبادل الأكاديمي والذي سيكون مقره في فلسطين.جاء ذلك خلال استقباله أمين عام الاتحاد، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية عماد الزير.وأكد رئيس الوزراء أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح ويستطيع أن ينافس عالميا، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها العالي.ودعا اشتية اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين لتكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.من جانبه، أشاد أمين عام اتحاد الجامعات العربية باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين، وبالمشاركة الفعالة للجامعات الفلسطينية، مؤكدا استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم والتعاون مع الجامعات الفلسطينية.